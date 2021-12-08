苗栗縣機器人代表隊日前到高雄奪下世界盃台灣公開賽冠軍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣機器人代表隊日前奪下世界盃台灣公開賽冠軍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

由苗栗農工、苗栗高中及六合高中等3所學校4名學生所共組的苗栗縣機器人代表隊，日前參加在高雄舉辦的世界盃機器人台灣公開賽，代表隊一路過關斬將奪得全國冠軍，明年更將代表台灣參加世界大賽。

代表苗栗縣奪下機器人世界盃全國冠軍的4名學生，分別是苗栗農工羅梓桀、徐偉家及苗栗高中馮郁、六合高中學生陳睿騏等4人，都是苗栗子弟，從小就對組裝機器人及程式設計有興趣，因而投入機器人研究及比賽。由於4人就讀不同學校，未來擔任國手後，他們將利用假日集訓，每天花約6小時，不斷的假設題目、解決問題，修改程式及機器等。

帶領這次苗栗縣代表隊的教練鍾武成說，比賽中因題目是當場公布，每天每場有不同的題型，同學們必須臨場反應修改車子與程式，從循軌跡、避障礙、找斷線、偵測方向到營救人質，比賽過程僅8分鐘，考驗選手們的智力、耐力、體力及團隊精神，能擊敗國內頂尖好手奪得冠軍，他們相當興奮。

「能參加世界盃比賽，是一生難忘的經驗」4名學生異口同聲的說。羅梓桀此次擔任隊長，領軍進軍世界盃，他說，明年將前往泰國參加世界大賽，能與各國頂尖好手同台較勁。