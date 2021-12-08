由苗栗農工、苗栗高中及六合高中等3所學校4名學生所共組的苗栗縣機器人代表隊，日前參加在高雄舉辦的世界盃機器人台灣公開賽，代表隊一路過關斬將奪得全國冠軍，明年更將代表台灣參加世界大賽。
代表苗栗縣奪下機器人世界盃全國冠軍的4名學生，分別是苗栗農工羅梓桀、徐偉家及苗栗高中馮郁、六合高中學生陳睿騏等4人，都是苗栗子弟，從小就對組裝機器人及程式設計有興趣，因而投入機器人研究及比賽。由於4人就讀不同學校，未來擔任國手後，他們將利用假日集訓，每天花約6小時，不斷的假設題目、解決問題，修改程式及機器等。
帶領這次苗栗縣代表隊的教練鍾武成說，比賽中因題目是當場公布，每天每場有不同的題型，同學們必須臨場反應修改車子與程式，從循軌跡、避障礙、找斷線、偵測方向到營救人質，比賽過程僅8分鐘，考驗選手們的智力、耐力、體力及團隊精神，能擊敗國內頂尖好手奪得冠軍，他們相當興奮。
「能參加世界盃比賽，是一生難忘的經驗」4名學生異口同聲的說。羅梓桀此次擔任隊長，領軍進軍世界盃，他說，明年將前往泰國參加世界大賽，能與各國頂尖好手同台較勁。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。