創作鬼才盧廣仲聲勢如日中天，近日造型有了大幅改變，不僅摘下眼鏡，且勇於嘗試前衛時尚的造型，就連曲線畢露的緊身衣也不排斥，勇敢展露好身材。近日他接受本報邀請進棚拍攝PRADA時尚專題，就摘掉了佩戴多年的粗框眼鏡，穿上連身緊身衣，「覺得穿PRADA不戴眼鏡比較好看，就不戴了！」

盧廣仲為PRADA華服摘下眼鏡，展現不同以往的衣著風格，不僅更加時尚，且樂在其中，讓人不禁驚呼：「這真的是盧廣仲嗎？」。（JOJ PHOTO攝）

渾身充滿正能量的盧廣仲，以「勵志論」自我期許，在新歌《自我的介紹》MV中，首度脫下眼鏡飾演亡命殺手，還裸露上半身秀出結實的倒三角背肌，藉此宣示從此不再自我設限、勇於展現不同的自己。只不過肌肉猛男打仔的新造型與原本憨厚樸實的形象差距實在太大，讓人不禁驚呼：「這真的是盧廣仲嗎？」。

盧廣仲坦承以往戴粗框眼鏡是種保護色，現在的他有了自信，更勇於嘗試各種新造型，穿PRADA男裝展現時尚型男的一面。（JOJ PHOTO攝）

他笑說，以前上台很沒安全感，戴眼鏡是種保護色，除了戴眼鏡，還得帶條毛巾在身上，否則會恐懼不安，甚至開不了口唱歌。如今的他唱歌有了自信，對聚光燈下的舞台也很熟悉，就算不戴眼鏡也覺得自在，就慢慢嘗試摘掉眼鏡。

有趣的是，盧廣仲不僅勇於嘗試時尚新造型，也開始懂得享受時尚，並且樂於其中，在梳化間試穿PRADA最新冬裝時，不僅穿上超保暖的連身毛料緊身衣，還要一件一件套上厚重的冬衣，總共套了五件，明明是台灣深秋20度上下的宜人天氣，卻穿得像是要穿去滑雪一般，站在鏡子前看到自己的模樣，也忍不住開懷大笑。

PRADA Brique 拋光牛皮肩背包，6萬2000元。（PRADA提供）

PRADA秋冬男裝以層層疊疊的方式穿搭冬衣，講究細節的大衣更是本季的重點，採用斜紋軟呢、幾何圖騰的針織毛料，皮革、緞面、翻毛皮、皮革等複合材質，就連內裡也很精緻。另為即接耶誕節季的來臨，PRADA假日系列即起登場，設計靈感源自歡欣愉悅的聚會以及冰天雪地的冬日景觀，經典黑白對比的配件更是主力商品。

PRADA Spazzolato 拋光牛皮多功能迷你小包，2萬6000元。（PRADA提供）

PRADA 拋光牛皮再生尼龍肩背包，3萬8000元。（PRADA提供）