市長盧秀燕強調，跨年夜台中飯店幾乎全滿可見大家期待，晚會可考慮稍微放煙火慶祝，期待明年會更好。（陳世宗攝）

台中市迎接嶄新2022年到來，訂12月31日晚間在水湳中央公園舉辦「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年晚會。市議員黃健豪今天質詢說，近來很多社群網站都在討論跨年活動，建議市府適度放煙火，藉由絢麗煙火告別苦悶2021。市長盧秀燕強調，跨年夜台中飯店幾乎全滿可見大家期待，晚會可考慮稍微放煙火慶祝，期待明年會更好。

距離今年結束和明年開始只剩三周。黃健豪說，很多社群網站近來都熱烈討論跨年活動，今年台中首度移師水湳中央公園，場地開闊鄰近捷運站，對營運後的捷運綠線也是重要的壓力測試；因台灣疫情相對緩和，雖然有報復性消費報復性旅遊，但民眾還是有點怕怕。

黃健豪指出，市府舉辦的跨年活動就是指標，建議適度施放煙火，藉由炫麗煙火，告別苦悶2021年。

盧秀燕表示，台中跨年晚會今年主題是「2022虎彩繽紛、閃耀台中跨年夜」，的確很多青年關心詢問，年底台中飯店幾乎全滿，可見大家期待跨年晚會，市府原則上積極準備希望恢復舉辦，但因疫情瞬息萬變，還是採取兩項應變原則，如疫情升高可能比照去年改為線上演出，若疫情嚴重到不能出門不排除取消活動。

盧秀燕強調，去年臨時停辦大家都很沮喪、極度失望，今年經歷苦悶1年議員建議跨年放煙火；如果跨年晚會可以幸運如期舉行，代表台灣疫情平安，大家可以出門參加萬人以上活動。市府可考慮放煙火稍微慶祝，期待明年會更好。