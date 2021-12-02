2021台灣醫療科技展今日在南港展覽館登場，台塑企業已連續第五年參展，年將首次發表「智慧精準預防醫學」，攜手長庚醫院、長庚大學、明志科大，整合生理檢測、醫師診察、智慧問卷與AI演算，共同發展出四位一體的綜合輔助診斷系統。台塑企業管理中心王瑞瑜常委也親自規劃未來的發展方向，將預防醫學結合精準醫療，成為「精準健康」，進而提升民眾對於疾病預防的正確認知。

台塑佈局AI及健康大數據多年，與長庚醫院人工智能核心實驗室、長庚大學、明志科大及相關業者共同合作簽訂多項研發協議。以個人健康數據為基礎，結合多項生理指標及醫療診察資訊，運用AI深度學習演算，進一步找出疾病發生的關聯性。透過數據整合串聯，建構複合型疾病風險運算的「智慧精準預防醫學系統」，可視為一個平台，提供團隊可透過持續的研究及驗證，擴大篩檢項目。

台塑除了已結合長庚大學與明志科大所發表的「眼底AI推論疾病風險提供對應建議」項目外，今年在系統架構上更新增「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」及「個人疾病風險預測」兩項技術。

明志科技大學也在醫療科技展，展出最新OLED光療技術應用於生醫領域的產品，包括OLED微光眼鏡與OLED生髮梳子兩項產品。明志科技大學有機電子中心劉舜維主任表示，運用有機發光二極體OLEDs的原色光譜，包含水藍色與翠綠色二款，透過非侵入性的自然光譜照射技術，活化視網膜內之黑視素感光元素來調節人體的生理作用，開發出台灣第一支將OLED技術運用於健康領域之微光眼鏡，目前已有多家廠商進行技術移轉洽談，後續將會直接規劃進入廠區進行人體實際測試。