因為肢體衝突而被聯盟禁賽1場的詹姆斯，今天湖人遠征紐約的時候只能壁上觀，雖然韋斯布魯克大發神威繳出31分、13籃板、10助攻的大三元成績單，可惜仍無力回天，湖人100比106遭到尼克狙擊而吞下敗仗，勝率再次跌破五成大關。

前役好不容易在詹姆斯的「揮肘」激勵下取勝的湖人，今天又再次回到群龍無首的局面，首節就被主場迎戰的尼克大軍打出36比20攻勢。第二節曾效力過尼克的安森尼投進三分球，紐約球迷報以掌聲，不過湖人還是只能帶著12分落後結束上半場。

第三節韋斯布魯克接管戰局，不論是遠投或是近切都得心應手，單節10投7中攻下18分、2籃板、3助攻、2抄截，幫助湖人追平戰局。

決勝節湖人攻擊掉鏈子，只能倚靠韋斯布魯克、安東尼戴維斯與安森尼等人的單兵作戰取分，反觀尼克則是全員皆兵，再次將領先差距拉開至雙位數而奠定勝局。

尼克拿下本季第10勝，6人得分上雙，佛尼耶26分，蘭道爾20分、16籃板、5助攻，奎克利14分、巴瑞特12分、7籃板，柏克斯12分、6籃板，托平12分。

湖人陣營除了韋斯布魯克外，安東尼戴維斯帶病上陣攻下20分、6籃板，布雷德利15分、9籃板，安森尼與蒙克各12分。