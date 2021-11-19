中信兄弟王牌投手德保拉19日繳出先發6局失1分，雖然勝投飛掉，本季只能帶走防禦率及三振「雙冠王」，但球隊靠著高宇杰、許基宏2分炮，以4比2擊敗樂天桃猿，加上另一地的統一獅不敵富邦悍將，兄弟在全年度反超車獅隊，以0.5場勝差重回年度第一。

賽前除了三振王篤定落袋外，德保拉在本季最後一場先發還要拚勝投、防禦率王，前6局雖然數度被攻佔得點圈，但他都能力保不失，兄弟則在4局下靠著高宇杰2分炮取得領先。

第7局德保拉續投被蔡鎮宇敲安，兄弟換上官大元卻沒能踩住煞車，對代打的朱育賢投出保送後又被陳晨威敲出一壘線邊穿越二壘打，丟掉1分，1出局後再換吳俊偉登板，結果被林智平敲出高飛犧牲打，追平比數，也讓德保拉的勝投飛走。

雖然德保拉無緣本季第17勝，但他自責分率1.77、187次三振都是聯盟最佳，無緣史無前例連2年投手「三冠王」，連霸防禦率王是中職史上第4人、兄弟隊史第1人。

兄弟最終在7局下靠許基宏轟出致勝2分炮，加上另一地獅隊落敗，兄弟再度重回年度第一位置，接下來兄弟還有2場比賽、獅隊則有1場，最快明天就能決定台灣大賽誰能取得4場主場優勢。