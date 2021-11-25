隨著國王開出第一槍砍掉總教練華頓，下一個要被解雇的總教練也將出爐了嗎？根據《The Athletic》記者費許25日爆料，火箭正在考慮開除總教練西拉斯，除了因為火箭本季苦吞15連敗，西拉斯更被批評他的執教能力毫無組織與紀律性。

火箭目前1勝16敗，不僅排在西區墊底，也是聯盟戰績最差球隊，實際上，從去年休兵期接掌火箭兵符以來，西拉斯累積戰績是18勝71敗，勝率僅2成02，能到現在還沒被火箭開除，主因還是火箭高層也在要求擺爛，但這也太差了吧。

自從火箭上季把哈登交易到籃網，就已確定進入漫長重建期，儘管今年選到榜眼傑倫格林，可惜他想要表現出大將之風，恐怕還需一段時間，加上伍德、凱文波特、艾瑞克戈登等主力表現也不理想，火箭戰績自然沒有起色，甚至繼續沉淪。

費許強調，假如火箭真的把西拉斯當作犧牲品，那麼火箭助理教練盧卡斯就有可能被扶正，變成臨時的總教練，可是以目前火箭陣容來看，就算換誰來帶也只有死路一條，反正火箭就是努力爭取選秀樂透位置，現在誰接總教練都會變成砲灰。