威爾史密斯（Will Smith）在新作《王者理查》化身「網壇雙后」大小威廉斯姊妹的父親理查威廉斯，該片今（9日）在台舉辦首映會，「網球一哥」盧彥勳也帶著哥哥盧威儒及盧媽媽等家人一同觀影，盧彥勳表示自己同樣身為網球選手，能體會到成功的運動員背後都有非常大的家庭力量，認為「不管是運動選手、家庭、父子關係，都可以從這部電影得到非常大的啟發」。

台灣體壇名人包含「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴搶在首映前搶先欣賞《王者理查》，身為運動員的兩人與前輩盧彥勳一樣都很有感觸。歷經抗癌過程的陳念琴認為，這部片可以讓處於低潮的人，獲得滿滿的力量，找到方向鼓勵自己。

威爾史密斯在《王者理查》飾演大小威廉斯姐妹的父親理查威廉斯。（華納兄弟提供）

威爾史密斯在《王者理查》對女兒的成功抱持屹立不搖的信念。（華納兄弟提供）

《王者理查》改編自大小威廉斯傳奇的成名之路，片中威爾史密斯飾演的理查從小就為女兒做好人生規劃，大小威廉斯出生前就立好78頁的大膽計畫，一家人在加州康普頓黑人貧民區的廢棄網球場苦練，逐步打入當時視為白人運動的網球界，最後她們更順利達成計畫中看似不可能的目標。

郭婞淳透露也有做筆記的習慣，表示自己有兩本小本本，內容有訓練紀錄，以及激勵金句，陪伴著她前進。看完電影後，她認為設定好目標，才不會隨波逐流，走在目標與夢想的道路上，家庭的力量與支持是非常重要的，這都是讓她前進與進步的因素，「片中角色他們給孩子並非一定要贏的壓力，而是好好享受比賽，上場的感覺，用這樣的態度去比賽，也會讓選手抱著更謙虛的心態去面對」。《王者理查》將於11月12日至14日搶先口碑場，11月18日全台正式上映。