在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候締約國峰會(COP26)進行期間，1輛名叫「零排放」(Zero Emission)的救護車也在會場展示，象徵新一代的車輛科技。

新阿特拉斯(New Altas)報導，這輛車是今年2月份由氫燃料運輸公司(ULEMCo)受英國國民保健署(NHS) 委託而設計製造，它本質上是電動救護車，不過供電系統採用氫燃料電池與鋰電池雙重系統。

NHS估計，空氣污染是英國主要死因之一，英國每20名往生者當中，就有1人的死因與空氣污染有關，這促使英國成為世界上第一個致力於實現淨零碳排放的國家衛生部門。由於車輛運輸佔英國所有道路交通量的 3.5%，因此衛生機構正在尋找減少有害廢氣的方法，救護車隊似乎是一個不錯的起點。

零碳排救護車的車身，由英國巴士製造商Mellor Coachcraft製造，配備了 普羅梅克電動車公司(Promech Technologies EV )的馬達與動力系統，加上一個 92 千瓦時的電池組供電，該電池組可以用充電器充電，但與其他電動車不同的是，它還包含一個 ULEMCo 的氫燃料電池增程器，它是8 公斤的350巴的氫氣存儲罐，1個 30 千瓦的燃料電池與直流交流轉換器。

原型車的航程可達483 公里，最高速度為145 公里/小時。可運送900公斤的裝備與人員。