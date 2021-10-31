全聯盟唯一還沒嘗過敗績的爵士，31日在芝加哥客場踢到鐵板了！靠著迪羅薩拿下全場最高32分，拉文也有26分進帳，公牛最後以107比99斬斷爵士開季4連勝氣勢，也讓目前全聯盟已無不敗球隊，5勝1敗的公牛，也跟尼克、巫師並列東區老大。

儘管才輸給尼克中止開季4連勝，且痛失先發大前鋒派崔克威廉斯，公牛今天仍在自家主場表現相當強勢，打完前3節，公牛取得79比72領先，更在末節一開始發動15比5猛攻，轉眼把差距擴大到17分，可是爵士怎麼可能就此宣告認輸。

靠著米契爾與克拉克生聯手，爵士回以11比2小高潮，更在最後關頭，把比數追成95比100的緊張局面，幸好武切維奇最後53.9秒及時投進三分球，重新擴大公牛領先優勢到8分，爵士眼見已經追趕不上，只好乖乖接受作客落敗命運。

除了迪羅薩、拉文兩大射手表現優異，武切維奇也幫公牛貢獻16分、12籃板，「球哥」朗佐鮑爾11分、5籃板及4抄截；爵士則以米契爾30分最高，但他全場投27中9手感欠佳，戈貝爾17分、19籃板，克拉克生16分，波達諾維奇14分。