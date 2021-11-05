儘管塞爾提克主力球星塔圖前3節得分掛零，卻在末節及時找回應有手感，帶動塞爾提克6人得分上雙的平均火力，最後以95比78輕取地主熱火，也終止熱火最近5連勝氣勢，熱火全場三分球41投中9，命中率僅2成20，表現完全不像在自家主場打球。

趁著地主熱火三分外線次節熄火，塞爾提克第2節狂轟33分，反觀熱火僅拿9分，塞爾提克趁機擴大領先到20分，儘管第3節吉米巴特勒、阿德巴約一度領軍幫助熱火縮小差距到8分，不過塞爾提克也重新振作，尤其是當家球星塔圖。

塔圖前3節手感冰冷，不僅7投0中，甚至得分掛蛋，直在末節靠著兩罰中1開張，更從此宣告「復活」，接下來接連投進兩顆三分球，重新幫助塞爾提克擴大領先，打到最後4分49秒，塞爾提克92比66大幅領先，比賽勝負已無懸念。

塞爾提克以傑倫布朗17分最高，薛洛德14分居次，奈史密斯13分，蘭福德12分，荷福德與塔圖各有10分，其中塔圖得分全在末節拿下；熱火以吉米巴特勒20分最高，鄧肯羅賓生16分，主控羅瑞僅拿6分，卻在下半場扭傷腳踝提前退場。