近期5連勝的籃網踢到鐵板，他們9日對戰公牛只打了半場好球，下半場遭到公牛反攻，特別是公牛在第4節狂炸42分，終場以118-95大勝籃網。杜蘭特(Kevin Durant)依舊神勇24投13中，攻下38分10籃板，艾卓吉(LaMarcus Aldridge)貢獻19分，哈登(James Harden)14分8籃板。

公牛首節攻下35分，但是次節只得16分，上半場打完落後籃網6分，雙方打完前3節籃網仍領先2分。沒想到籃網末節進攻當機，杜蘭特下場休息不到3分鐘，公牛已經用一波攻勢逆轉比分，85比80超前籃網。

杜蘭特回來之後終於在比賽剩下7分多鐘時投進他該節第一顆球，比數仍追不回來，杜蘭特連續失手之後灌籃得分，落後勉強維持在個位數。但是拉文(Zach LaVine)隨後兩罰俱中拉到97比86，籃網這時又卡彈連續兩分多鐘未得分，回過神來雙方差距已經膨脹到20分。

籃網末節只拿17分，中斷5連勝。公牛迪羅薩(DeMar DeRozan)砍下28分，20投10中，包括在末節開打不久連中兩球追平比分，拉文貢獻24分。

NBA本季執行新投籃規則，不再放任進攻者以不必要的肢體碰撞賺取罰球，杜蘭特明顯未受影響，他此戰開打前場均28.6分是聯盟第一，投籃命中率57%。哈登雖有18.7分，但是投籃命中率慘跌至40%。迪羅薩開季手感頗佳，投籃命中率50%，場均26.8分。