近日，關於中國國家主席習近平自2020年1月訪問緬甸後，長達21個月未出訪的事，受到國內外媒體廣泛報導，紐約時報分析認為除疫情外，習不再願意為了國際舞台而妥協或許也是因素之一。

而對於此事，國內綠營支持者總是對習近平大酸特酸，要嘛酸習怕死，或者酸習自知現在出國接待禮遇將不如以往，不敢面對。不只如此，連美國總統拜登，也批習近平不出席於格拉斯哥舉行的COP26是「巨大錯誤」。然而，在檢討習近平之餘，大家記得我國的正副元首——蔡英文與賴清德，有多久沒出訪了嗎？蔡英文總統上一次出訪，是2019年7月「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，賴清德更是一上任就是COVID-19疫情期間，截至2021年11月中尚未有任何一次出訪。

一定會有人（特別是綠營支持者）會主張，全球疫情肆虐，你汪葛雷要求蔡英文、賴清德出訪，是何居心？！此言差矣，現在世界主要大國領導人，除了習近平外，打完兩劑疫苗後都開始出訪。美國總統拜登，上月底才去羅馬參加二十國集會領袖峰會，之後轉往格拉斯哥參加COP26。日本首相岸田文雄也同樣出席COP26，韓國總統文在寅這幾天也訪問中華民國的邦交國梵諦岡，與教宗單獨談話20分鐘。可以說全球領導人互訪，與出席國際活動，已有大規模的恢復。就連我國國安會秘書長與外交部長也都恢復出訪，顯見防疫問題是可以被解決的，只是看蔡英文與賴清德肯不肯而已。

近幾年，民進黨政府一向不斷宣傳國際社會「反中挺台」，並以這個程度作為爭取連任的本錢，最終也成功連任。而如今全球領導人恢復互訪，倘若台灣的國際處境真如民進黨政府宣稱的這麼好，現在豈不正是正副元首走出去的時候？

除可藉由去中南美洲邦交國的機會過境美國，趁機爭取美方接待層級提升外，政府也即將在立陶宛及索馬利蘭成立代表處。今年8月底捷克參議院議長也訪問台灣，9月國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮訪美，上個月吳釗燮也訪問捷克與斯洛伐克，這些都是蔡總統或賴副總統應爭取出訪，也可能成功爭取到的國家，難道不是？

事實上，也不是沒人邀請我國正副元首，9月6日總統府發言人張惇涵就公開表示，日前在一項醫療相關視訊會議中，帛琉總統惠恕仁邀請共同與會的副總統賴清德訪問帛琉。賴副總統回應，若有合適時機與方式，願欣然赴友邦訪問。然而到了10月初，10月1日帛琉國慶都過了，賴副總統還是沒去。TVBS詢問帛琉觀光局，證實帛琉現行規定不允許施打高端的中華民國國民造訪，府方人士則只說「是防疫考量才沒出訪」，迴避高端能否入境的問題。實際上賴清德如果肯去（或者蔡總統肯讓他去），帛琉是我邦交國，豈有不能通融之理？賴清德不願意去，難道是對高端沒信心嗎？

事實上，指揮中心早已「承認高端爭取國際認證失敗」，開放施打高端疫苗者，若有出國需求可再多打兩劑了。也就是說，蔡英文與賴清德想要獲得與世界各國領袖同等級之免疫力，早已不是問題—多打兩劑WHO認證的疫苗就是了。我國外交處理特別困難，在對岸暫時不欲操作元首出訪外交時，難道我國不應該急起直追？

高端都打了，請蔡英文與賴清德拿出當初對高端的信心，勇敢出訪。要不就摸著鼻子快去補打國際疫苗。國家領導人拚外交是義務，拜登、岸田文雄、文在寅敢出國，蔡英文與賴清德沒有理由不敢。若真考量元首安危，害怕蔡英文有三長兩短對岸馬上打過來，那讓「備位元首」賴清德去，又有何不可？至於大家恥笑高端，抨擊政府當初力捧高端卻不積極進口國際疫苗的政策，那又如何？蔡政府何時怕人罵？

是堅持打高端的蔡英文、賴清德勇敢出訪的時候了。

（作者為網路媒體工作者）

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