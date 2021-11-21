"通緝犯彭文正"錄影喊卡 又見國家機器黑手!?｜同日2節目都喊卡 彭文正質疑"TVBS自我審查"

資深媒體人彭文正因蔡英文總統論文門案遭檢方以加重誹謗罪起訴，之後更因為滯留美國沒有出庭，成為通緝犯。TVBS政論節目《新聞大白話》20日原本要連線彭文正卻臨時喊卡，原因是彭文正是通緝犯所以不能連線，彭文正質疑，是不是國家機器黑手已經伸進來了。東華大學教授施正鋒也忍不住直言很奇怪，彭文正尚未被正式定罪，為何不能發表對自己有利的言論？且為何媒體也不能報導？

施正鋒21日連線接受《中天新聞》訪問時表示，彭文正基是想要釐清總統的博士論文是怎麼一回事，但現在整個國家機器在打壓，連媒體要訪問也不可以，很奇怪。施正鋒認為，法律還沒證明他有罪之前，任何人都能表達對自己有利的證據或觀點，政府怎麼可以這樣做呢？

施正鋒更說，民進黨已經不是第一次這樣，20幾年前他在地下電台主持節目時，因為不想捲入派系鬥爭，結果在主持節目的時候，麥克風被關掉，還被羅織多理由。後來在上節目當名嘴時，也遇到上面打電話來關心，以後就沒再被邀請；還有另一個節目則是和施正鋒說，認為他適合來講，但又擔心上面會關心，因此除了要罵大陸和國民黨，他們不敢找我，「怎麼會這麼糟糕？這是起碼的言論自由」。

施正鋒指出，彭文正只是被起訴、通緝而已，但連表達自己的意見，媒體要報導都不可以？