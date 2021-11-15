「小皇帝」詹姆斯15日仍穿便服場邊觀戰，這是他連續缺席的第6場例行賽，不過看來距離他宣告傷癒復出日子近了，因為湖人總教練佛格透露，腹部拉傷的詹皇已經改列狀態為每日觀察，很快就要跟全隊進行訓練，代表他快要復出了。

「詹姆斯看起來很好，他的移動模樣不錯，不過他現在還沒有參加球隊所有訓練，也沒有進行身體對抗，」佛格今天表示，「他現在只有進行單獨訓練，但是狀態很好。」聽起來詹皇很有機會在本周宣告歸隊，就看他全隊訓練狀況如何。

湖人先前傳出詹姆斯預計缺席1到2周，如今看來進度相差不多，儘管外界謠傳詹皇可能缺席4到8周的更久時間，可是佛格親上火線澄清，強調詹皇應該仍在兩周以內時間回歸，一切只是因為湖人不想太過冒險，否則詹皇可以更早回來。

只是目前湖人拿下8勝6敗，詹姆斯卻只打了6場比賽，就算他拿場均24.8分、7.0助攻與5.5籃板，投籃命中率也有4成67，只是他先後遭遇腳踝扭傷與腹部拉傷，看來36歲的他確實老了，接下來要如何保持健康上場，將讓湖人很頭痛。