前NBA騎士球員尚波特(Iman Shumpert)目前並沒有在聯盟打球，但他仍然活躍在螢光幕前，據報導近年他參加了美國《ABC 與星共舞(Dancing with the Stars)》舞蹈節目，而他在節目上大秀舞藝，目前已成功闖進總決賽，成為NBA球員在此節目的最高紀錄。

Iman Shumpert and Daniella Karagach dance Jazz to “Dark Fantasy” by Kanye West on the Dancing with the Stars Semi-Finals! pic.twitter.com/YyDKq7UiO3 — Dancing with the Stars #DWTS (@DancingABC) November 16, 2021

其中他在今年10月底周一的恐怖之夜中大秀精采表現，表演以電影《我們》為發想的舞蹈，此表演受到不少NBA球員關注，昔日老大哥詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)、傑佛生(Richard Jefferson)都轉發了他節目上的影片。

而在本月16日他和女舞伴(Daniella)合作的一段表演大受好評，成功讓他闖進節目總決賽，在這段舞蹈中他裸上身、打赤腳，秀出結實體態，表演過程充滿靈性，並不斷讓女舞伴在他身上環繞表演高難度雙人動作，其中他一度單靠胸部讓女舞伴站在他身上，全場都起立拍手叫好。

接著四位評審都給出極高的評價，讓他們得到38分(滿分40)，在網路上也獲得外界好評，想不到他除了打球還有那麼高超的舞藝，讓人看到NBA球員的另一面，成功闖進總決賽已成NBA球員歷年來參賽最佳，過去費許(Derek Fisher)、歐登(Lamar Odom)都未能辦到。

We do not deserve the goodness of Iman Shumpert. #DWTS pic.twitter.com/L4GM6lncvG — Teddy Evans (@TheodoreEvans40) November 9, 2021

尚波特在NBA最為人熟知的時期是在尼克與騎士，過去曾與林書豪同隊過，在10月底林書豪也觀看他在舞蹈節目上的影片，並轉發讚嘆前隊友。而之後他轉戰騎士成為詹姆斯的助手，在2016年隨騎士拿下總冠軍，離開騎士後他短暫效力火箭、籃網，但之後都遭裁掉，如今31歲的他暫時離開了NBA。