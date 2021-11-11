湖人看板球星詹姆斯(LeBron James)本季因傷打打停停，最近又因腹部傷勢確定缺戰至少一到兩周，不過湖人球迷不必太擔心，因為早前據ESPN知名記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導指出，詹姆斯目前康復非常順利，也沒有受很嚴重的傷，並不會長期缺陣。

LeBron James will miss his fourth game with his abdominal strain tonight, but he is not expected to miss "an extended period" moving forward. @WindhorstESPN reports that "this is not a severe injury." https://t.co/OYEhTI0hQa — Silver Screen and Roll (@LakersSBN) November 10, 2021

「這並非重傷，他正在康復中，據我得到的消息，他進展順利。可能需要重新進行恢復訓練，但這次傷病不會讓他長期缺陣，這並非會影響他能力的大傷，湖人目前賽程難度不大，雖表現不好，但詹姆斯若要養傷，這是賽季中最佳時機，而這正是他在做的事。」

不過湖人目前尚未給出詹姆斯明確的復出時間，他因為腹部受傷已缺席三場比賽，之前據名記者查拉尼亞(Shams Charania)指出他大概會缺陣一到兩周，之後又有媒體稱他可能會缺陣一到兩個月之久，不過根據溫霍斯特的報導，湖人看來不會讓他休息那麼久。

另外醫療專家伊凡(Evan Jeffries)也給了詹姆斯一點建議，他指出若傷病沒有加重，休戰兩周是基本目標，而回到場上之後要減少暴扣，不要讓身體過度負擔。詹姆斯今年12月30日就將滿37歲，從2003年就在NBA打拼的他確實有些疲態。

The biggest question for Lebron when he returns and going forward



-Should he reduce the amount of “explosive” dunks as he ages? — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) November 10, 2021

本季詹姆斯為湖人出賽6場，平均上場37分鐘，場均能砍下24.8分5.5籃板7助攻2.3抄截，投籃命中率46.7%、三分命中率34.7%、罰球命中率78.3%，上一場出戰火箭甚至還砍下30分4籃板10助攻2抄截的全能表現，且三項命中率都在5成以上，相信他若保持健康，繼續繳出全面數據沒有問題。