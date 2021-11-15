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前役爆冷在主場慘輸灰狼24分，「一眉哥」安東尼戴維斯賽後怒批全隊打得很丟臉，如今他決定以身作則，15日面對馬刺拿下驚人的34分、15籃板雙十數據，搭配荷頓塔克傷癒復出就先發上場摘17分、4籃板，湖人114比106力拔馬刺。

目前湖人在「小皇帝」詹姆斯5日因為腹部拉傷缺陣後，拿下3勝3敗的打平戰績，湖人本季少了詹皇助陣，總共搶下4勝4敗，先前詹皇曾因腳踝扭傷缺席，湖人仍以125比121延長擊退馬刺，如今就等詹皇何時回歸，也讓湖人戰力到齊。

似乎想要表達自己以身作則的堅決態度，安東尼戴維斯今天首節就投10中8、獨拿19分，上半場就摘27分，也讓湖人很快就掌握領先優勢，除了荷頓塔克本季首次上場，「甜瓜」安森尼也站上先發位置摘15分，韋斯布魯克14分、11籃板及7助攻。

馬刺後衛穆雷雖拿22分、10助攻與10籃板的大三元表現，卻無法阻止馬刺苦吞最近7戰當中第5敗，凱爾登強生也拿24分，馬刺接下來仍留洛杉磯作客，準備在明天迎戰快艇，屆時主力中鋒珀特爾有望宣告從新冠肺炎痊癒復出上場。