根據湖人19日公布最新傷兵報告，腹部拉傷的「小皇帝」詹姆斯自從本月3日以來，首度升級成為出賽存疑狀態，代表詹皇很有機會在20日作客面對「綠衫軍」塞爾提克重新歸隊上場，這對目前2連敗、本季僅拿8勝8敗的湖人來說，當然是好消息。

詹姆斯是在3日主場迎戰火箭比賽時，不小心拉傷腹部，但他仍然堅持打完比賽，當時謠傳他至少必須缺席1到2周時間，以時間點來看，20日宣告傷癒復出已經有點延後了，畢竟湖人相當小心處理他的傷勢，在他缺席期間，湖人只拿3勝5敗。

儘管詹姆斯本季只打6場例行賽，卻仍交出場均24.8分、7.0助攻與5.5籃板的優異數據，完全看不出像是快滿37歲的老將，問題是就算他明天可以復出，這次他可以保持健康多久時間，湖人目前根本沒什麼時間再度看他受傷缺陣了。

湖人官方今天除了把詹姆斯升級出賽存疑，「一眉哥」安東尼戴維斯也因右大腿挫傷列在大機率上場名單，至於里夫斯(左腿拉傷)、阿里查(右腳踝扭傷)、納恩(右膝撞傷)等人則是繼續宣告因傷缺陣，看來這3名湖人球員都還需要一段時間才能回歸。