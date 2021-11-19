看來七六人已經做好長時間跟班西蒙斯耗下去的心理準備！根據《The Athletic》記者阿米克19日爆料，七六人已經為了交易班西蒙斯訂出30名目標球員名單，其中包含利拉德、哈登、畢爾等頂級球星，就算這些球星恐怕要到一兩年後才可交易，七六人也願意等。

阿米克引用一名七六人內部人士說法，「交易班西蒙斯將會成為一件持續多年的事情！」代表七六人沒有打算降低交易班西蒙斯的籌碼或條件，而是持續提出嚴苛的交易籌碼或條件，並不打算很快就把他交易出去，而是慢慢跟班西蒙斯耗下去。

畢竟最近傳出班西蒙斯拒絕跟七六人繼續訓練，而是跑到費城當地一所大學訓練，甚至改跟大學球員一起練球，已經引發當地媒體相當不滿，七六人也繼續針對他開出罰款，目前缺席客場6連戰的他，每場比賽至少要被罰款35萬美元左右。

阿米克更強調，聯盟高層並不打算介入七六人與班西蒙斯這次的嚴重內訌，而是計畫放任這個幾乎無解的問題繼續下去，更放話班西蒙斯並非跟聯盟簽約，而是跟七六人簽約，所以聯盟沒有介入的可能性，只是繼續這樣鬧下去，無論對七六人或聯盟形象都受影響。