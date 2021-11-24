勇士11月22日對暴龍比賽以119：104獲勝，目前15勝2敗戰績稱霸聯盟，這場比賽當家巨星柯瑞(Stephen Curry)僅拿下12分，不過本季強大陣容深度足以讓他們輕鬆贏球，其中威金斯(Andrew Wiggins)砍下32分、普爾(Jordan Poole)33分，兩人成為致勝關鍵。

Steph reminds Wiggins about his two posters on KAT in the pregame meetings 😂



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而被外界稱為「控分大師」、「最強公務員」的威金斯在近2場比賽分別拿下32分、27分，其中對活塞的比賽柯瑞缺戰，他一樣和普爾大殺四方率隊贏球，超級「失控」表現讓他目前平均得分來到19.1分，這讓大家好奇是什麼動力讓他開始認真了？

答案在對上暴龍比賽後揭曉，威金斯連線接受採訪時提到原因，他表示：「在賽前準備會上，柯瑞總是跟我提起隔扣唐斯(Karl-Anthony Towns)的事情，他總是拿隔扣這事情開玩笑，他總讓我想起這事，讓我充滿了侵略性！」

11月11日對灰狼比賽中威金斯砍下本季新高的35分，當時他三項命中率分別是73.7%、50%、100%，並在場上兩度飛天隔扣前隊友唐斯，讓場邊的隊友都興奮到不行，從那場比賽後威金斯6場比賽有3場突破25分，平均每場攻下22.1分，命中率52.2%。

Warriors coach Steve Kerr on Andrew Wiggins strong comeback this seasonhttps://t.co/f0Q4uH4dL4 — Warriors Nation (@WarriorNationCP) November 24, 2021

此外教練科爾也談到威金斯此前受到膝傷困擾：「威金斯克服訓練營期間困擾他的膝傷，他的反應、耐力、爆發力都回來了，我們知道它遲早會回來，他很有耐心，知道我們需要他防守，在進攻端我認為前幾週沒有很好讓他參與進來，但他現在找到了一個很好的位置，也把事情都簡單化了！」