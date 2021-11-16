班西蒙斯(Ben Simmons)又被七六人罰款了，這次球團以他沒有隨隊出征接下來6場客場比賽為由處罰他。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)16日報導，雙方在西蒙斯的心理健康問題處理上陷入僵局。七六人同意西蒙斯接受心理治療，但要向西蒙斯一方索取更詳細的資訊；西蒙斯陣營則認為球團不該強迫他在心理健康不佳的情況出賽，應該給予他更多時間。

顯而易見，七六人不相信西蒙斯心理不健康的說詞，他的經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)近日表示七六人應該幫助西蒙斯，不然就乾脆指控他說謊，但七六人的動作處處針對西蒙斯，只是想逼迫西蒙斯承認心理沒事，早點回來比賽。

球評巴克利(Charles Barkley)上周分析過整件事情，簡言之就是西蒙斯想出走，七六人不肯，決定一面討好、一面修理他，直到他乖乖就範。這次的罰款金額不明，但這樣折騰下去西蒙斯不知道還能撐多久。巴克利對於西蒙斯毫不同情，他今年9月已在節目上嘲笑西蒙斯是個慣於作假的人，質疑他放出的那些練習投籃影片都靠不住，他實際上就沒好好練球。

魔術強生更早之前6月就在ESPN節目上說：「西蒙斯必須去別的球隊，一切都結束了。」西蒙斯確實想走，但是現在看來七六人沒那麼輕易放過他。外界有看法建議七六人把他拿去交換籃網控衛厄文(Kyrie Irving)，不過七六人目前需要的是控球優先而不是擅長得分的控衛。