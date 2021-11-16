NBA開季至今將近一個月時間，各隊都大致打了13到14場比賽左右，而本季除了聯盟各隊陣容改變之外，裁判的吹判方式也有了不同，不輕易吹判犯規是最大的變化，球員們之間的對抗更拳拳到肉，但也因此出現不少肢體衝突，近7天的比賽裡就出現4次含帶技術犯規的衝突，而不少球迷認為這才是真正好看的NBA。

Nikola Jokic and Markieff Morris were both ejected from the game after the two exchanged hard fouls. pic.twitter.com/AtOklXIU5k — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2021

11月9日金塊與熱火之戰衝突最為火爆，上季MVP約基奇(Nikola Jokic)不滿馬基夫莫里斯(Markieff Morris)小動作怒推對方一把，兩人都被判惡意犯規驅逐，接著不斷向金塊叫囂的吉米巴特勒(Jimmy Butler)也被判技術犯規，事後更引發到更衣室堵人事件，接著聯盟也跟進判約基奇禁賽1場，並對莫里斯、巴特勒罰款。

Myles Turner and Rudy Gobert got into a little scuffle during tonight’s game 😯 pic.twitter.com/deKnkhVNl9 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) November 12, 2021

接著在11月12日爵士對溜馬比賽中，兩隊內線戈貝爾(Rudy Gobert)和特納(Myles Turner)上演互相「環抱」場面，看起來就像在進行摔角，而之後上前支援及勸架的米契爾(Donovan Mitchell)、英格利斯(Joe Ingles)等4人全被驅逐出場，事後戈貝爾被罰3.5萬、特納2.5萬、英格利斯3萬、米契爾2萬美元。

Double technicals for Rudy Gobert and Dewayne Dedmon 👀@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/HawQ0KFmOW — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) November 13, 2021

11月14日爵士與熱火比賽中又是戈貝爾，他與熱火戴德蒙(Dewayne Dedmon)在籃下卡位起了爭執，之後戴德蒙推了戈貝爾一把，兩人都被判技術犯規。而今天稍早金塊對獨行俠之戰也有肢體衝突發生，大前鋒格林(JaMychal Green)和尼里基那(Frank Ntilikina)同樣在搶籃板時出現爭執。

JaMychal Green Slams Frank Ntilikina & Tries To Fight Entire Mavs team... https://t.co/PbaluQ2kgv via @YouTube — jojo morachii malaki (@Narcisocmalakij) November 16, 2021

尼里基那在準備搶籃板時夾著格林手臂，之後格林憤而順勢將對方扳倒，兩隊人馬紛紛衝上前對峙，裁判趕緊制止，沒有讓衝突再次擴大，不過在這當中獨行俠史密斯(Dorian Finney)為了幫隊友出氣也推了格林，最後裁判給史密斯和格林各一個技術犯規，而這場比賽獨行俠以111：101擊敗金塊。