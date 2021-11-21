最近一期的《外交事務月刊》（Foreign Affairs）刊登了一篇由芝加哥大學政治系教授米斯海默（John Mearsheimer）的一篇文章，題目是〈Inevitable Rivalry〉（必然的對手）。

文章從30年前説起，那個時候美國剛剛贏得了冷戰勝利，蘇聯解體，美國成為全球唯一的超級強權。如果那時候要壓制中國，根本就不是問題，因為那時中國的GDP只是美國的七十五分之一，又弱又窮，沒有被美國看在眼裡。老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬，四位總統對中國都採取了扶持溝通政策，從給予中國最惠國待遇到永久最惠國待遇，讓中國進入世界貿易組織（WTO）；原本以為中國稍微富有一點之後，人民便會起來爭取民主自由，影響中國政局，會迫使中國永遠跟著美國走；沒想到美國的夢想沒有實現，反而造成了今天中國這個龐然大物，這是美國戰略上的極大失誤。

隨著中國的經濟實力增強，自然而然的就會發展其軍事能力，不但希望成為區域大國更希望成為世界強權，而老牌的世界強權美國，自然看不下去，於是美中之間有了新冷戰，雙方成了對手，這是歷史性的必然，也就是強權不能避免的悲劇。

美國這次面臨的對手中國，比上次冷戰的對手蘇聯要強得太多：1970 年，蘇聯GDP只有美國的6成，蘇聯人口只是美國人口的1.2倍；現在中國GDP已經是美國的7成，人口是美國的4倍。1970年，蘇聯還沒有從二次大戰完全恢復過來，許多城市工廠、鐵路都需要重建；現在的中國，最後一次的越戰已經過去40年，工業建設突飛猛進。1970年，蘇聯有許多東歐附庸國需要照顧，不能全力對付美國；今天中國只有北朝鮮一個小弟需要幫助，沒有其他的後顧之憂。更可怕的是，如果以目前這個趨勢下去，到了2050年時，中國人口仍然有美國的3.5倍，而GDP將會是美國的2.3倍（依中國人均收入與今天的日本人均收入相同計算）。

文章最後，希望美中這場冷戰，雙方下手都需要謹慎行事，不要踩踏對方紅線，避免將冷戰升級成為熱戰！米斯海默先生認為，除非有非常重大難料的事情發生才能阻止中國的崛起，由過去多年看，中國長期隱定和它們高效率的經濟成長，不大可能會有這種所謂「重大事情」的發生。

整篇文章，平鋪直敘，還算中肯。只有對過去30年美國對華的扶持政策略有抱怨，算得上是一個 「事後諸葛亮」，但他忘了中國對美國的「投桃報李」，中國人以血汗代價為美國帶來了30年的低通脹，為美國人帶來了價廉物美的好享受。美國對華的扶持政策，並不是那幾位總統的心慈手軟（柯林頓炸大使館、小布希南海撞機），而是那段時間內一般政治精英的共識，譬如布熱津斯基（民主黨）和季辛吉（共和黨）兩位前國務卿，在對蘇聯的冷戰中是絕對的鷹派，而在對華政策上變成了絕對的鴿派；即使到了川普時代，在一片對華打殺風聲鶴唳中，仍然有一百名知華派（China Watcher）聯名寫信給川普，呼籲他能讓中國有機會參與一個開放繁榮的世界。

其實精英們也有自己的算盤，想讓中國人稍有錢後去爭取「民主自由」（米斯海默文中也曾提到），沒想到的是中國政府的組織力和動員力那麼強大，練就了一身金鐘罩鐵布衫的功夫，「顏色革命」在它面前是那麼的微弱無力⋯。

西諺中有一句經典名言「Can’t beat them, join them」 （打不贏他們就和他們合作），既然江湖上都有這種共識，美國上層精英自然更懂得這句名言其中的奧妙，幾天前的「拜習視頻會議」證明了這句名言已在這些上層精英的腦袋中發酵。從新聞報導知道，這次的峰會，美國不再是「從實力地位出發」因為他們知道中國「不會吃那一套」；這次峰會，美國主動提出要雙方「負責任」管控衝突，不尋求改變中國政治體制，不支持台獨，中國方面也提出和平共處，合作雙贏作為回應。在美中關係緊張情勢不斷升溫的情況下，這次的高峰會無疑是一杯清涼劑。

美國人留戀的是單極世界（Unipolar world）而中國倡導的是多極世界（Multipolar world），依據米斯海默教授的推算，到了2050年，中國GDP 將是美國的2.3倍，經濟實力決定未來發展，到時候美國想要保持一個單極世界是不是有點不現實了呢？從歐巴馬任內宣布的還要繼續領導世界100年，到拜登上台那天宣布的在他任內絕不容許中國超越美國，氣勢上弱了許多，可見美國領導階層對於大勢所趨心中還是很淸楚的；希望米斯海默先生所擔心的「強權悲劇」不會重演，讓「必然對手」變成「合作共贏」，不但是美中兩國之福，更是世界人民之福⋯。

（作者為中美論譠社總編輯）

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