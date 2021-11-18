「字母哥」不發威得以，一發威就驚天動地，公鹿今天在主場迎戰缺少詹姆斯領軍的湖人，阿提托康波全場23投18中，當中還包含3顆三分球，爆砍47分、9籃板，加上米德頓傷癒歸隊貢獻16分、6籃板、5助攻，兩人幫助鹿群109比102後來居上擊退紫金部隊，中止2連敗，但7勝8敗，勝率依舊還未能跨過五成。

字母哥展現出絕對統治能力，不但遠投近切得心應手，還能助攻、抄截與阻攻，光是上半場就12投11中，狂得28分。

為了迎接二當家米德頓歸來，全隊打起來格外認真，而米德頓也沒讓隊友失望，投進公鹿生涯1051顆三分球，追平「雷射槍」雷艾倫紀錄，成為隊史三分球王。除了字母哥與米德頓外，波提斯挹注17分、5籃板，康諾頓16分、4籃板。

湖人陣營，安東尼戴維斯還是無法扮演救世主角色，18分、9籃板、4助攻，韋斯布魯克19分、15助攻，荷頓塔克25分、12籃板，安森尼10分、6籃板，蒙克11分。