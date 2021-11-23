金錢或許對於詹姆斯而言不算什麼，但他因為肢體衝突遭到聯盟禁賽1場，NBA薪資專家統計，詹姆斯將因此損失28.4萬美元，而湖人則是省下了53萬美元。

詹姆斯本季年薪高達4118萬美元，NBA薪資專家馬克思表示，詹姆斯如果無故缺席(包含遭到禁賽)將無法領到28萬4004美元薪水，而另一位遭到禁賽的活塞球員史都華則是損失45201美元，可說是下駟換上駟，讓湖人戰力嚴重受損。

詹姆斯因為禁賽損失了28.4萬美元，湖人卻因而省下了14.2萬美元的豪華稅，老闆荷包總計可以省下53萬2508美元。