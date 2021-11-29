今天在MLB場上出現不少簽約消息，而天使也繼續動作，繼簽下大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)後，又拿下先發級投手，他是上季效力紅人的羅倫佐(Michael Lorenzen)，天使以1年700萬美元(約1.9億台幣)合約簽下他，特別的是他和大谷翔平一樣是「二刀流」投手！

The Los Angeles Angels are in agreement with Michael Lorenzen on a 1-year, $7M deal, @ByRobertMurray pic.twitter.com/Y30lOSCNan — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 29, 2021

而羅倫佐除了首季擔任先發投手外，剩餘賽季都是紅人的後援投手，不過天使這次簽約有額外條件，希望羅倫佐能重返先發，這樣他就能加入大谷翔平和辛德加的先發輪值中，對欠缺投手戰力的天使來說肯定是一大補強，除此之外他也能打擊，甚至還守過外野。

他生涯133打數能敲出31支安打、7發全壘打，為球隊貢獻24分打點還有5盜壘，打擊三圍是不錯的.233/.289/.429，2018年敲出過滿貫炮，2019年還擔任外野手出戰34場比賽，身手相當全能，就如目前天使陣中大谷翔平一樣，不過目前天使並未透露是否讓他上場打擊。

而多功能的羅倫佐要是在先發投球表現不如意，仍能拉回熟悉的後援投手任務，2019年他以後援投手身份投了83.1局，繳出自責分率2.92的成績，若加入剛簽下的盧普(Aaron Loup)為主軸的後援投手陣中也相當有看頭。

GRAND. SLAM.



Michael Lorenzen does damage again! pic.twitter.com/WGvoXvnLaP — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) June 30, 2018

這麼一來目前天使在投手戰力上補強了辛德加、羅倫佐，還有前大都會救援投手盧普，本季盧普出賽65場，投56.2局送出57次三振、拿下6勝17次中繼成功，自責分率僅0.95，天使本季牛棚表現堪憂，2021年整體自責分率4.59，在美聯排名倒數第二，目前的補強可說是非常到位！