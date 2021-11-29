3屆賽揚獎投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)準備加盟紐約大都會了。《紐約郵報》報導，薛爾瑟其實偏好美國西岸的球隊，像是洛杉磯道奇與天使，不過大都會老闆科恩(Steve Cohen)的口袋很深，足以動搖薛爾瑟的意志，甚至可以期待打破紀錄的年薪。

洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)擁有大聯盟最高的平均年薪3600萬美元（新臺幣10億）。薛爾瑟的價碼估計可逼近平均年薪4000萬美元（新臺幣11.1億元），即使他37歲了，他應該也能獲得複數年合約。

大都會今年初開出3年1.05億美元的天價要網羅賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，前兩年的薪水都是4000萬美元，但是他最後關頭以3年1.02億美元加盟道奇。當時包爾都以為自己要去大都會，還準備好給大都會球迷的問候詞和簽名球帽，他為此捐出數萬美元給紐約的慈善團體，公開向紐約球迷致歉。沒想到包爾今年7月就因為性侵疑雲從球場上消失，在道奇最需要他的季後賽不見蹤影，大都會可說是好運躲開了地雷。

效力大都會多年的先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)，拒絕大都會的合格報價而前往天使。大都會還放棄了今年先發33場、自責分率3.02的史卓曼(Marcus Stroman)，史卓曼很不高興，大都會看來很積極要從外頭補強先發輪值。