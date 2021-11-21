沒想到賽前同樣2連勝的灰狼遭遇灰熊的雙「灰」對決，竟從第1節就徹底變調！靠著「三巨頭」愛德華茲、唐斯與羅素得分都破20，灰狼21日以138比95痛宰作客的灰熊，意外搶到3連勝，目前7勝9敗排在西區第10，僅落後西區第9湖人半場勝差。

灰熊從一開賽就打得荒腔走板，尤其是主控莫蘭特完全熄火，也讓灰熊打完首節，就落後灰狼17分，上半場結束，灰熊落後差距變成29分，到了第3節更曾落後到45分之多，也讓第4節提前進入垃圾時間，畢竟灰熊真的落後太多了。

羅素替灰狼貢獻全場最高28分，外加5助攻、4籃板，愛德華茲也拿23分，唐斯21分、5籃板，比斯利替補拿下12分，貝弗利11分、5籃板及4助攻；灰熊以貝恩21分最高，泰厄斯瓊斯16分居次，傑倫傑克生12分，莫蘭特只拿11分。

灰狼得以痛宰灰熊的主因，在於全場投籃命中率高達5成38，三分命中率也有4成88，更投進20顆三分球，灰狼投籃命中率卻只3成49，三分命中率2成81，甚至在籃板數上，灰狼取得50比33的絕對優勢，灰熊最後慘輸43分，也算理所當然。