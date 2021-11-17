NBA湖人隊稍早傳出大好消息，據權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)表示，已缺陣多時的招牌球星詹姆斯(LeBron James)有望在周六與塞爾提克的比賽中復出，認為他的恢復非常順利。這對紫金軍團無疑是久旱逢甘霖，因為他們近10場僅6勝4敗，不太穩定。

ESPN story on the optimism surrounding a LeBron James return to the Lakers lineup on Friday in Boston: https://t.co/Rh5myBs03N — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2021

詹姆斯本季因傷只打6場，至今湖人有一半的賽程他都不在場上，這6場比賽中他場均出戰高達37分鐘，能貢獻24.8分5.5籃板7助攻2.3抄截，命中率46.7%、外線34.7%、罰球78.3%，對於今年12月將滿37歲的他來說還是很不容易，而在這6場中球隊拿下4勝2敗。

湖人目前戰績是8勝7敗，在西區排名第7，平均得分、助攻、籃板都排在聯盟前10，但失分卻排第23名，代表他們防守真的很不好，缺少詹姆斯後仍有安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo)能負責得分，但防守仍是一大問題。

韋斯布魯克本季平均能拿下19.4分8.7籃板8.3助攻1.3抄截，數據雖然相當全面，但命中率僅42.7%，外線更只有低迷的29.2%，罰球則是68.5%，平均還有5.3次的失誤，在場上能留下不錯數據，但往往正負值都不是太好看，沒辦法對球隊勝利有直接貢獻。

戴維斯本季平均有24.2分10.9籃板2.9助攻1.2抄截2.1阻攻，投籃命中率51.1%、外線20%、罰球76.3%，在數據上還算是及格，但外線與罰球也不佳，另外容易受傷體質也是球隊一大致命傷，關鍵時刻能否跳出來接管比賽也很難說。

安森尼平均15.5分4籃板，命中率46.9%、外線45.3%、罰球77.4%，原本從板凳出發的他表現優異，但近期被拉到先發可能不太適應，這或許是總教練佛格(Frank Vogel)調度上缺失，不過在詹姆斯回來後他應該能重返替補，為板凳大軍貢獻足夠的火力，並分擔先發的體能。