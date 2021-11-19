眼見「一眉哥」安東尼戴維斯18日在湖人與公鹿比賽，「只」拿18分、9籃板，表現完全被「字母哥」阿提托康波47分、9籃板比了下去，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯在節目中直言，一眉哥如今已經排不進聯盟前5球員，甚至表現太過丟臉了。

「當我們說起安東尼戴維斯，我們總會說當他健康的時候，他絕對是聯盟前5球員，」史蒂芬史密斯表示，「但總要加上這個條件，當他健康的時候，可是他在昨天比賽當中表明他不在聯盟前5，因為他的心態，他的強勢打球心態沒了。」

「你應該是這個聯盟的頂級球星，不管詹姆斯在不在，都需要面對阿提托康波的挑戰，而不是在你頭上狂轟47分，」史蒂芬史密斯表示，「阿提托康波會跟對方嗆聲，他不在乎對方是誰，就是打爆對方，湖人也要派出其他人去防守阿提托康波。」

「就算阿提托康波打出統治級的47分表現，但我感覺我們以前沒看過的是，竟然有人直接朝著安東尼戴維斯攻擊，他應該是聯盟最佳防守球員等級，卻在比賽當中沒有任何回應，」史蒂芬史密斯說，「所以昨天不是一眉哥的進化之戰，而是退化之戰！」