開季6勝11敗的國王隊宣布開除總教練路克華頓(Luke Walton)！球團22日宣布「路克華頓卸下了國王總教練職務」，同時宣布「金特利(Alvin Gentry)被任命為代理總教練」，結束了路克華頓兩個球季多的掌兵，他留下68勝93敗，前兩季正好都是31勝41敗。

國王隊總管麥尼爾(Monte McNair)說：「經過本季的深入評估之後，我決定在總教練這個位置做出改變，我要感謝路克對我們球隊的努力與貢獻。」金特利是前鵜鶘隊總教練，路克華頓是前湖人隊總教練。

積弱不振的國王隊已經15年不識季後賽滋味，他們最近一次打進季後賽是在2005-06球季，那是射手史托約克維奇(Peja Stojakovic)、畢比(Mike Bibby)還在當主力的年代。

國王隊上季在進攻方面表現尚佳，團隊投籃命中率48.1%、進攻評比113.6分（每100次持球的得分）都算中上，不過防守評比（失分）多達117.2分，全聯盟最後一名。

NBA官網指出，國王隊最大的錯誤是總管的一時昏庸，他們在2018年選秀第2順位挑中前鋒馬格利(Marvin Bagley III)，馬格利上季場均14.1分、7.4籃板表現不差，但是2018年選秀還有東契奇(Luka Doncic，第3順位)、崔楊(Trae Young，第5順位)兩位猛將，國王空有好籤卻白白錯失了兩位足以扭轉球隊的好手。

國王即將打破聯盟的最長擺爛紀錄，快艇在上世紀1977-91年連續15個球季沒有打進季後賽，國王目前是2007-21年連續15個球季缺席季後賽，本季再不振作就會獨佔「史上最爛」。