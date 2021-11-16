NBA官方公布本季至今各隊實力榜，展現出絕對統治能力的金州勇士穩坐第一，公牛從上周第9迅速竄升至本周第2，籃網則是穩健回升至第3，季前被評選為奪冠熱門的湖人則滑落至第13。

克雷湯普生尚未回歸，勇士就已經如此神勇，本季至今目前每場平均勝分多達11.5分，上周4場比賽勇士在受限制區總計得到150分，僅讓對手得到74分，可見得戰鬥力有多麼的恐怖，可惜上周日與黃蜂之戰遭到逆襲，7連勝止步。

目前戰績9勝4敗的公牛，上周不敵勇士，本季首次在最後5分鐘差距在5分之內輸球。公牛陣容在缺少武切維奇與布雷德利的情況下被迫打小球戰術，本州芝加哥軍團內線將遭受衝擊，因為它悶將遭遇擁有安東尼戴維斯與霍華的湖人，還有上季例行賽MVP得主約基奇領軍的金塊。

少了厄文的籃網，季初打得跌跌撞撞，隨著杜蘭特手感加溫，布魯克林大軍也走回正軌，上周3勝1敗，客場6連戰獲得5勝1敗佳績，最近9戰8勝，杜蘭特功不可沒，接下來9場有7場在主場迎戰，預料可以輕鬆做戰。

排名第4-10的球隊分別是巫師、太陽、熱火、騎士、金塊、爵士、快艇，上賽季有出色表現的七六人、獨行俠與湖人都跌出10名外。