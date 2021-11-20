這下子鵜鶘22歲小將盧札達跳到黃河也洗不清了！NBA官方20日宣布，盧札達將因沒有通過屈他雄酮、睪酮兩種禁藥檢測，將被無薪重罰禁賽25場，儘管他隨即公開喊冤，強調自己休兵期回到巴西諮詢營養師，才會不小心攝入違禁藥品。

「休兵期我回到巴西，一名營養師建議我使用一些維生素與補充劑，因為他有跟職業運動員合作歷史，我沒想過這些藥物會被禁用，」盧札達表示，「當我知道檢驗結果呈現陽性，我馬上跟聯盟配合調查，我會承擔全部責任，且跟球隊、隊友、球迷道歉。」

鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬也發表聲明，「當我們得知盧札達違反聯盟與球員工會禁藥條款，我們相當失望，經過跟他交談之後，他已經了解事件的嚴重性，也對禁賽的結果感到遺憾，我們無論場內外都支持他，希望他從中學習且成長。」

幸好少了盧札達，對於本來就傷兵累累的鵜鶘影響不大，因為2019年第35順位被鵜鶘選上的他，本季只打了兩場例行賽，場均僅1.0分、0.5籃板，等同板凳中的板凳，就算他25場例行賽沒有辦法上場，鵜鶘也隨時有其他球員可以取代他。