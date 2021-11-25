日前農委會主委陳吉仲大談反萊豬公投通過將「重傷」台灣經貿發展說法，民間反瘦肉精毒豬聯盟25日召開記者會痛批，陳吉仲想用明朝的劍斬清朝的官，實在令人啼笑皆非，不愧是政壇「新三寶」之首。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，美國是1996年向WTO控訴歐盟禁「賀爾蒙牛肉」措施，而「萊克多巴胺」於1999年才上市，美國從未有向WTO提出歐盟禁萊豬之「爭端解決」申請。另據2012年經濟部的報告指出，針對禁止含萊克多巴胺殘留之牛肉進口是否違反 WTO規範，WTO之爭端判決亦尚無判例，如此何來禁萊豬「敗訴」之說？

王文心說，陳吉仲所稱美國向WTO狀告歐盟「禁萊豬」勝訴，迫使開放「關稅配額」之說，完全是子虛烏有，並將在前的「賀爾蒙牛肉」爭端案例與後來的「萊豬」錯換，想用明朝的劍斬清朝的官，實在令人啼笑皆非，不愧是政壇「新三寶」之首。

另外，民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，2020年泰國因為不開放萊豬進口，被美國削減關稅優惠，取消了美國對泰國普遍化優惠關稅(GSP)的免稅待遇，估計約8.17億美元的貨品受影響。而同年泰對美貨品輸出金額為376億美元，上述影響僅佔2.1％，豈為我國政府所謂「嚴重」影響？

李建誠強調，執政黨應做好基本的事實區分，王美花部長昨稱「有萊劑的就是美國豬肉，怎麼會跟美國沒關係」的論調，是自亂國際經貿的錯誤做法。