對立委高嘉瑜被暴打一事，農委會主委陳吉仲1日指出，絕對無法忍受這樣的暴力的行為。

陳吉仲是在出席「好釋連蓮」促銷記者會後，接受媒體訪問時指出，相關事件檢調已介入調查，但是，暴力行為是無法忍受，他也祝福高嘉瑜能夠走出來。

陳吉仲說，高嘉瑜非常關心養豬產業，也針對百億基金的項目，多次希望農委會可以落實執行，因此，他非常感謝高嘉瑜對農業部門與農民朋友的照顧，也祝福她能早日走出來。