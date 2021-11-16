少了詹姆斯的湖人本就雪上加霜了，沒想到「一眉哥」安東尼戴維斯今天又在第3節的一次邊線發球怒罵裁判吞下第2次技術犯規而遭到驅逐出場的命運，湖人最終103比121慘敗公牛18分。

公牛此役同樣是有兩員大將武切維奇與派崔克威廉斯缺陣，但作客的芝加哥軍團卻打得異常勇猛，帶著9分優勢來到下半場，第三節剩下2分30秒迪羅薩完成三分打，公牛86比66領先20分，剩下2分20秒湖人發邊線球，安東尼戴維斯蹲下綁鞋帶，裁判就將球丟給他，本就心情不佳的安東尼戴維斯頓時暴怒的罵起裁判來，這一罵的結果就是安東尼戴維斯被趕出球場。

沒了安東尼戴維斯的湖人軍心大亂，落後分數被拉開至20分以上，即便第四節攻下30分，但還是無力回天，最終以18分之差於主場慘敗，本季8勝7敗，暫時排名西區第7。

公牛全場投籃命中率55.1%，15顆長程火砲徹底轟垮湖人防線，迪羅薩38分、6助攻最威，「球哥」朗佐鮑爾27分、7籃板、8助攻、7顆三分球，拉文26分、6籃板、6助攻、6顆三分球，德瑞克瓊斯13分。

湖人陣營荷頓塔克28分、6籃板，韋斯布魯克25分、6籃板、8助攻，安東尼戴維斯20分、6籃板，全隊31罰25中，比公牛多罰進17分，但公牛多了9顆三分球，終究只能黯然敗走。