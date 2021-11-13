今天是湖人明星控球後衛「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)33歲生日，他們在主場迎戰實力不強的灰狼，不過他可能要以失望的心情度過，因為湖人以83：107慘敗灰狼，韋斯布魯克拿下20分5籃板3助攻，但場上正負值是全場最低的-32，輸球後目前湖人戰績僅7勝6敗。

這場比賽韋斯布魯克迎來33歲生日，湖人主場大螢幕也放出影片為他慶祝，這位本季新來到湖人的巨星受到非常大的尊重，而這場比賽看板球星詹姆斯(LeBron James)仍因傷缺陣，超級新人瑞福斯(Austin Reeves)也因左腿拉傷要缺陣兩周，戰力大受影響。

此戰湖人總教練佛格(Frank Vogel)調整先發陣容，安東尼戴維斯(Anthony Davis)放到中鋒，並用艾林頓(Wayne Ellington)取代狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，後者今天沒出賽，而這樣的調整恐怕沒有收到太大的效果，不過上半場打完湖人僅以44：49落後。

但第三節灰狼強勢拉出40：12的攻勢，讓湖人徹底崩盤，此節灰狼多點開花，主將愛德華茲(Anthony Edwards)、唐斯(Karl-Anthony Towns)都連續跳出來得分，還未結束此節灰狼就以20分大幅領先，打完之後比數以84：61進入末節，剛開始灰狼甚至打出7：0攻勢，最高領先到33分之多，讓湖人無力反撲。

韋斯布魯克拿下20分5籃板3助攻，投籃命中率63.6%、三分球5成、罰球66.7%，但老毛病失誤仍過多，全場有5次失誤，上場30多分鐘他場上正負值只有-32，無力帶領球隊贏球，而另一主將戴維斯砍下22分8籃板2助攻3抄截3阻攻，命中率53.8%。霍華(Dwight Howard)拿下9分10籃板2抄截1阻攻，砍進一顆外線。

See you Sunday. pic.twitter.com/tr9uz4h9bt — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 13, 2021

灰狼部分唐斯扛起重任，全場砍下29分7籃板2助攻2抄截1阻攻，投籃命中率64.7%、三分球5成、罰球3中3，非常不錯，兄弟羅素(D'Angelo Russell)貢獻22分5籃板7助攻1抄截，投籃命中率42.1%、三分球55.6%、罰球2中1，貝弗利(Patrick Beverley)則有11分7籃板4助攻1抄截，灰狼打完此戰戰績是4勝7敗。