台中市某警分局警友站副站長「阿強」，去年8月間參加警友站聚餐後，搭乘另名女性副站長「小美」座車返家，未料，阿強藉著幾分酒意，竟對小美襲胸、碰觸下體，所幸小美緊急向他人求救並報警。台中地院一審依猥褻罪判阿強10月刑期，他不服提起上訴，台中高分院駁回，可再上訴。

判決指出，阿強與小美同在台中市某分局警友站擔任副站長職務，去年8月7日晚間，兩人參加警友站舉辦的聚餐後，阿強因為有喝酒，且與小美返家的方向相同，小美便順路搭載阿強返家，當時由小美駕車、阿強坐在副駕駛座。

未料，阿強見車上僅2人且空間狹小、阿美無從閃躲，竟突然側身、以雙手對阿美襲胸，小美嚇得立即將車子停靠路旁、並以手撥開阿強的手，但阿強不顧小美的抗拒，竟又伸出右手觸摸小美下體、還意圖強吻她，直到小美大聲斥責才喝止住阿強的行徑。

當晚10點多，不堪受辱的小美氣憤之餘，透過通訊軟體LINE及電話向他人求救，另名林姓警友趕忙前往查看小美的情況並接阿強返家，而小美也向警方報案。

阿強事後否認對小美猥褻，他辯稱，當晚因為喝了酒，上車後就說想先睡一下，但車子開很久都沒到家，心覺奇怪，便質問小美，兩人也因此發生爭吵，但絕無對她襲胸或摸下體的情事。但法官不採信阿強說法，一審判他10月刑期。

阿強不服提起上訴，台中高分院法官認為，阿強只是為滿足個人性慾，利用與小美獨處的機會猥褻，導致小美身心受創，駁回上訴。

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