台中市政府勞工局25日於市政大樓舉辦幸福職場表揚典禮；副市長令狐榮達頒獎肯定33家幸福企業，並頒發總價值達37萬元公益性獎品，展現勞資共好的幸福職場，秀出台中職場好幸福。(陳世宗攝)

台中市110年度幸福職場評選結果出爐，今年雖遭受新冠肺炎疫情持續衝擊，仍有100多家事業單位共襄盛舉，33家優良企業脫穎而出榮獲表揚。台中市政府勞工局25日於市政大樓舉辦幸福職場表揚典禮；副市長令狐榮達頒獎肯定33家幸福企業，並頒發總價值達37萬元公益性獎品，展現勞資共好的幸福職場，秀出台中職場好幸福。

令狐榮達說，台中市以「幸福宜居城」為目標，啟動「幸福台中倍增計畫」，全方位為台中市民推動各項政策規畫及行動方案，整體促進大台中均衡發展，穩步實踐「富市臺中 新好生活」的城市願景，並以創新、求變、接地氣等原則，全力提升城市幸福感。

令狐榮達指出，根據幸福城市大調查，縣市總體競爭力，台中市在六都排名第二，「施政力」面向更拔得頭籌為六都第一，顯見在市府團隊努力下，「宜居台中」已讓市民非常有感；透過舉辦幸福職場評選獎勵活動，由優質事業單位引領、激盪共好精神及理念。

勞工局長張大春說，本年度依「和諧勞資關係」、「健康職場環境」、「友善勞動制度」、「共融無礙職場」及「永續職涯發展」5項指標，評選出五星獎5家、四星獎8家、三星獎15家、幸福創意獎5家次、推動幸福五星獎5家集團及特別獎-守護幸福職場獎1家。

張大春表示，本年度獲獎單位提出多樣幸福創意措施，如鼓勵成立多元社團、支持企業工會運作、每年定期實施健康檢查或健檢補助、疫苗接種假給薪、實施慢性病員工提早下班、補助國外進修課程學費與食宿費用等，設立免息方式代償員工就學貸款，另多家獲獎單位考量巿場物價波動年度皆會進行調薪。