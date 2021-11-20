籃網明星前鋒杜蘭特最近不僅丟了聯盟得分王，就連年度MVP預測排行榜首位置也都讓給勇士後衛柯瑞！聯盟20日公布最新一期的官方年度MVP排行榜，結果柯瑞首次超越杜蘭特成為第1，杜蘭特落居第2，第3仍是金塊中鋒約基奇。

有了本季場均29.5分、6.5助攻與6.1籃板的柯瑞領軍，勇士是本季目前唯一每場得分都破百的球隊，柯瑞最近4場當中，更有兩戰得分來到40分、3場投進9顆三分球，徹底展現他驚人的三分火力，也讓勇士目前穩居聯盟與西區龍頭。

反觀杜蘭特雖然進攻火力仍然兇猛，本季仍有場均28.6分、7.9籃板及4.9籃板，可惜籃網太過依賴他的火力，也讓他承擔過多進攻壓力，目前也因左肩受傷暫告缺席，勢必影響他在接下來的年度MVP排行榜的行情，幸好肩傷似乎並無大礙。

排在最新一期的官方年度MVP排行榜前10名球星依序為：柯瑞、杜蘭特、約基奇、迪羅薩(公牛)、吉米巴特勒(熱火)、阿提托康波(公鹿)、保羅喬治(快艇)、莫蘭特(灰熊)、保羅(太陽)、拉文(公牛)，其中保羅是本季首度殺進前10位置。