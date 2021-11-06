籃網球星厄文(Kyrie Irving)拒打疫苗導致無球可打，讓他成為政治角力中的一個圖騰，現在喜劇藝人克里斯洛克(Chris Rock)也對厄文開炮了。克里斯洛克從疫情初期就十分謹慎，對自己做足了保護，甚至插隊打疫苗，他後來還是確診新冠肺炎，因此他對於厄文堅決拒打感到很可笑。

鼓擊樂團(The Strokes)本周在布魯克林鋼鐵音樂館(Brooklyn Steel)開演，克里斯洛克致詞時提起當地施打疫苗的規定，「我那位反疫苗傢伙到哪裡去了？你在哪裡啊？你XX的笨蛋Kyrie！」克里斯洛克也是籃球迷，紐約尼克主場的常客。

其實美國黑人當初對疫苗抱有疑慮的比率超過白人，但是克里斯洛克很早就看出疫苗的必要，他今年5月在《今夜秀》自曝插隊打疫苗：「我插隊了，我不在乎。我仗著自己的名人影響力，我才不管那麼多。我想著，閃邊去吧，貝蒂懷特(Betty White)，閃邊去吧老人們，法官茱蒂(Judge Judy)，親我的屁屁，我要插隊。」

貝蒂懷特是美國喜劇傳奇人物，今年99歲；法官茱蒂則是知名的實境秀法官，今年79歲，她們都是白人。克里斯洛克還以電影《鐵達尼號》來比喻：「我就像插隊的比利贊恩(Billy Zane)，活下來再說，他還可以有別的女人，不必像李奧納多(Leonardo DiCaprio)沉入海底。」克里斯洛克接種的是單劑嬌生疫苗。

紐約市長當選人亞當斯(Eric Adams)也是美國黑人，他表態不會特別通融厄文。篤信伊斯蘭教的籃壇前輩賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)更是以身作則宣傳疫苗。