先前謠傳「綠衫軍」塞爾提克考慮跟七六人討論交易至今仍拒絕出賽的班西蒙斯，如今卻成一場空！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日爆料，當七六人提出可用傑倫布朗交換班西蒙斯，塞爾提克很快就退出談判，連談都不想談下去。

「七六人高層想要找尋交易班西蒙斯的對象，會優先考慮像是傑倫布朗、利拉德、畢爾等球星，」查拉尼亞表示，「塞爾提克確實跟七六人針對班西蒙斯提出談判，但這些對話並非塞爾提克想聽到的，因為他們一點也不想交易傑倫布朗。」

畢竟在當前塞爾提克陣中，傑倫布朗與塔圖屬於絕對非賣品，塞爾提克花了這麼多年時間才把兩人逐漸培養成為球星等級，當然不想這麼容易就交易出去，所以跟七六人之間談判自然破裂，反正七六人根本也沒打算「認真」找到交易對象。

班西蒙斯早已成為七六人隊上「毒瘤」，從他拒絕前往訓練營報到，等到球季開打後，又為了避免扣薪，才勉強歸隊加入訓練，卻用心理問題拒絕上場比賽，如今除非七六人願意降低交易籌碼，否則這筆班西蒙斯交易根本沒有辦法繼續談下去。