KD Rack Attack ‼️ pic.twitter.com/8ugGWcrmEp — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 11, 2021

揮別前役遭到公牛痛宰中止連勝陰影，籃網「雙星」杜蘭特、哈登11日把悶氣全都出在魔術身上，靠著杜蘭特狂轟全場最高30分，哈登也拿17分、11助攻與11籃板的本季第3次大三元，籃網以123比90痛宰地主魔術，笑納本季第8勝(4敗)。

打完上半場，籃網就靠哈登半場就摘13分、8助攻與8籃板，取得65比53領先，來到下半場，籃網逐漸擴大領先差距，更在末節一開始靠著艾卓吉、米爾斯、米爾沙普等替補打出16比4，領先幅度來到30分以上，末節很快也變垃圾時間。

杜蘭特全場投12中11，含三分球兩投俱中，7罰中6，手感仍很火燙，確實很適應聯盟新球，他也延續連續12場得分破20的紀錄，唯一美中不足的是發生6失誤，艾卓吉替補貢獻21分、8籃板，班布利11分，傑文卡特10分、5助攻。

無奈成為籃網發洩對象的魔術，則以替補射手泰倫斯羅斯17分最高，班巴14分，法蘭茲華格納與柯爾安森尼各有10分，魔術目前3勝9敗，排名仍居東區倒數第2，反正東區還有更爛的活塞可以墊底，魔術暫時無須擔心落到東區最後1名。