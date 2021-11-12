12月18日四大公投案投票，民進黨斬釘截鐵的說四個不同意，國民黨喊出四個同意，但地方諸侯們對核四商轉有所保留，也未見朱立倫拿出黨主席的架式來，搞不好是在唱雙簧。民進黨側翼時代力量與基進黨步調不一，基進黨跟著主子走，絕對效忠四個不同意；時代力量這回要走自己的路，三項同意一項不同意，不同意的是核四商轉。

民眾黨要彰顯跟國、民兩黨的不一樣，黨籍立委在街頭喊出兩好兩壞，不同意核四商轉與公投綁大選，但追隨者似乎不支持；黨領導人三不五時的被媒體追問，每次說法都不太一樣，曾經說過兩好，即同意護藻礁與反萊豬，對於核四商轉與公投綁大選不做任何「指示」，讓支持者自己選。他指出，公投選項核四跟三接、藻礁兩個互相矛盾，「難道真的要用愛發電嗎？」他後又改為兩好一壞，再度明確的反對核四商轉，原來他還真的認同「愛可以發電」。柯文哲做此宣示時，還是調侃自己一下，核四不蓋後面有一大堆問題，像是電費漲價、用電量等問題，「民進黨每次都只講美好的一面，不美好的都不說」。他又說"蔡政府「2025非核家園」喊太快，核電的12%，綠能要從5.4%增加到20%，若寫不出流程圖「就是屁話」，且台灣耗電最大在夏天、風最大在冬天，儲能又有困難？即使改用天然氣補足發電缺口，電費也一定會漲價，「難道台灣每戶一年電費要加3萬多元嗎？」

柯文哲坦承，自己支持保留藻礁的心情，多少是為了「懲罰民進黨」，老是政治凌駕專業。他反對核四商轉，但他很清楚告訴大家，沒有核四商轉前提下的護藻礁，是「很好笑」的事。簡單的說，面對公投的議題，柯文哲都不知道該怎麼辦。11月7日柯文哲在參加民眾黨舉辦的公投講座新竹場受訪時，強調公投重點應在於討論、解決問題，還說現在藍綠是四個叉、四個圈，民眾黨不想一樣是圈圈叉叉，認為「公投不是那種造勢場喊凍蒜」，喊那沒效！這次他說到了重點。依法，一個真正民主的政權必須執行公投的結果，結果當然重要，但同樣重要的應該是公投投票前的討論過程，討論可以讓民眾了解公投案的實質意義，以及對個人與國家社會的影響，討論的過程有助於化解對立，也降低公投通過後執行的阻力。但在目前政黨爭先恐後的介入公投，已經壓縮公民團體論述公投議題的空間，也戕害了公投的過程。

四個公投案中，核四商轉與護藻礁都與國家能源政策有關，最讓政治人物不知所措的就是核四商轉公投，偏偏該案的公投結果會對台灣產生長久而深遠的影響。民進黨蓄意曲解2019年「以核養綠」公投的真義，拒絕放下非核家園神主牌，暴虎憑河的電力政策已將台灣的電力系統帶入泥沼。台灣電力系統有5個問題，缺電、漲價、空汙、減碳與國安。

核能發電的特質，燃料體積小、重量輕，運輸貯存方便；即使不添加燃料，亦可長期運轉。核能發電燃料鈾的採購成本占總發電成本比例低，發電成本穩定。核電廠一旦興建完成，其發電成本較不易受到國際能源價格波動的影響。核能發電不靠燃燒產生能量，故發電時不會造成空汙與排放二氧化碳。與燃氣發電比較，一座核四廠每年可以減少1000萬噸的碳排。即使2025年能夠完成20%再生能源發電的目標，剩下的80%還是會排碳的化石燃料啊！以目前的科技能力，及台灣的地緣政治狀況，沒有核能發電，除了花錢買碳權外，看不出來如何訂出讓人信服的規劃，於2050年達到碳中和。網路上的資料，目前歐洲碳權每公噸35歐元，以此價格計算，核四商轉可以少支出3億５千萬歐元買碳權。

天底下沒有完美的發電方式，也各有其優劣，國家電力政策必須是各類型發電方式的組合，降低能源對國家安全風險的衝擊，風險與災難不一樣，風險是有可能發生的災難。使用核能有電廠安全與核廢料處置的風險，但如果核四不營運，同樣會對台灣帶來其他類型的風險，例如化石燃料供應穩定與價格飆漲對經濟的影響、溫室效應氣體減排無法達標對競爭力的影響、運輸管道被封鎖對能源供應的影響等。

在公投議題上，若民眾黨想走出一條不一樣的路，可以針對公民團體提出的兩個案子，舉辦論壇，邀請公民團體闡述看法，但謝絕政治人物的參與，讓專業人士與民間有溝通與對話的機會，化解持不同論點人群間的歧見。我們都是一家人，每個人（政治人物不算）的出發點都是為了這塊土地好，為什麼要放任政黨操弄公投，而不能坐下來談談。期待柯文哲能夠做個不一樣的領導者，真正地傾聽民眾的聲音。（作者為以核養綠公投發起人、清華大學原子科學院院長）

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