正方代表台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅。(取自中時新聞網直播)

意見發表會第二輪今登場！第20案「珍愛藻礁」正反直球對決

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投案將於下月舉行投票，中選會今(18日)舉行第2場意見發表會，首先珍愛藻礁案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方代表人為台灣環境規劃協會理事長趙家緯。蔡雅瀅在第二輪發表意見時表示，溫室氣體排放在全球造成極端氣候問題，有學者甚至預言，如果全球暖化問再不解決，台灣六都可能會有四都將消失(台南、台北、新北市、高雄)，如果只重視短視性經濟，有一天可能面臨到自然反撲，藻礁公投從來就不是反天然氣公投，是要求天然氣合理選址的公投。

蔡雅瀅在第二輪發表意見時表示，或許曾經聽過政府說經濟發展重要，有時必須犧牲生態，我們也認為重視經濟發展，但更應該支持三接遷址，因為可分為永續性經濟而不是短視性經濟。她說，溫室氣體排放已經在全球造成非常極端氣候問題，看到澳洲、北美等地遭遇熱浪襲擊問題，美國加州短短26天中燒掉7.8座北市面積大小的森林，歐洲各地的洪水、或是日本土石流等問題，都讓我們看到在氣候變遷襲擊下人類的脆弱性，「學者甚至預言，如果全球暖化問題再不解決，台灣六都未來可能會有四都將消失(台南、台北市、新北市、高雄)」。

蔡雅瀅指出，如果不重視，可能這些地方都會泡在水裡，如果經濟發展只重視短視性經濟，有一天我們可能面臨到自然反撲，「藻礁公投從來就不是反天然氣公投，一直是要求天然氣合理選址的公投，我們認為天然氣接收站應該蓋在正確的地方，既然只是過渡方案就不應該摧毀幾千年積累下來生態系」。

蔡雅瀅表示，國際趨勢也要求2050年淨零碳排，今年氣候峰會更重視2030甲烷減排，也有一百多國家做出這樣承諾，當全球都注重甲烷對全球暖化影響，我們國家卻只看到短期目標，增加天然氣，不去思考未來，對國家經濟潛藏風險。