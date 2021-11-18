迎戰1218四大公投，蔡政府近期持續下鄉舉行政策說明會，民眾支持不同意票有成長趨勢，但反萊豬公投案，仍然是同意大於不同意，台北市長柯文哲昨晚更說，「萊豬公投一定會過」。對此，行政院發言人羅秉成表示，相信只要多跟國人說明溝通，政府政策會贏得人民支持。

針對反萊豬公投同意仍多於不同意，羅秉成表示，馬政府時期就已經開放含有萊克多巴胺的牛肉進口，尤其是美國進口的牛肉佔國內約4成，9年來從每年平均1.8萬公噸到現在已經6.4萬公噸，都是符合國際安全標準的萊牛，國人食用安全無虞，也沒有問題。

羅秉成說，萊豬會用相同標準嚴格把關，在安全無虞的情況下，希望透過對外說明，讓民眾瞭解萊豬進口涉及經貿布局，例如CPTPP，會員國日本、加拿大、新加坡等國都同意來豬進口，必須用一樣的標準比較容易讓國際接受。

羅秉成強調，相關貿易障礙只要符合國際經貿規範、符合國際安全標準，相信只要多跟國人說明溝通，政府的政策會贏人民的支持。