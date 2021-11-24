農委會主委陳吉仲將反萊克多巴胺類比為保健食品，引發軒然大波，也遭各界砲轟，就連民進黨內也認為失當，對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰也無奈表示，這叫添加物，不叫保健品。
昔日極力反對萊克多巴胺的陳吉仲教授，今日搖身一變，變為力挺萊克多巴胺的陳吉仲主委，遭不少人狂酸換了位置就換了腦袋、權力使人腐化，昨天(23日)一句豬吃萊劑，就好比人吃三餐外，還會吃保健食品，立刻引起譁然。
蘇一峰則在臉書解釋，指出萊克多巴胺原本設計是氣喘藥物，但是對於心臟刺激過大，因此沒有使用在人體上，後面則轉變為動物專用的「減肥藥」，他說，人類少量食用不會有害，但吃多了就會增加心血管與心臟負擔，更強調「這是添加物不是保健品」。
網友也在下面留言嘲諷：「協尋2012年前的陳教授」、「政治正確的添加物可以直接升格為健康食品」、「塔綠班的宇宙中毒藥都能變保健食品，反正都是人民吃，自己不會吃」、「吃了會減肥，肌肉會變大，說保健食品好像也沒錯(誤)」。
對此陳吉仲今天雖然沒有道歉，但坦言用詞不精確，為防造成誤解會改進，強調自己並無說過萊劑是人類的保健食品，但遭網友反駁，指出明明大家罵的是將萊劑類比成保健食品，自己卻偷換概念成別人汙衊他說萊劑是人的保健品。
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