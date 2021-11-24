台北上海雙城論壇確定在12月1日以視訊的方式進行，台北市長柯文哲將與上海市長龔正視訊主持，陸委會稍早提醒「論壇不得逾越城市交流分際」，否則將採取必要措施。柯文哲24日受訪表示，論壇主要處理民生議題，會上簽署的備忘錄（MOU）也有事先報備，陸委會無須擔心，也希望社會氛圍不要再是「互捅一刀」，這樣傷口只會越來越大。

柯文哲上午出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪，被問及兩岸目前局勢緊張，為何堅持照常舉行雙城論壇，以及是否還會堅持兩岸一家親立場。他指出，辦雙城論壇吃力不討好，但他態度是「有衝突才需要溝通」，若沒問題不用去湊熱鬧。

台北市長柯文哲上午出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

柯坦言，他很擔心「惡意螺旋」出現，因為雙方看不順眼的氣氛愈來愈嚴重，務實來說就是有衝突才要溝通，還直言不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

至於是否堅持兩岸一家親他則沒正面回覆，僅說兩岸之間有隔閡、分歧是事實，但別因此讓雙方人民彼此仇視，北市是想增加善意、降低敵意，進而促進交流才是真正目的，這也是維持兩岸和平最重要的基礎。

對於陸委會提出警告一事，柯說今年5月初他其實有為此拜訪主委邱太三，包括論壇時程、會中要簽署的MOU，都有送陸委會說明，北市府也不會在雙城論壇上涉及意識形態、統獨議題，保持單純城市交流，強調「還是會謹守身分，處理民生議題而已，陸委會也不用太擔心」。

由於柯過去屢對兩岸喊出新口號，媒體詢問這次是否會有新招？柯則嘆，大家常批評他善變，但其實自己從頭到尾一致，每次遇到大陸官員，他都會告訴對方彼此都有困難和堅持，要互相諒解這個文化氛圍，因此要透過交流和保有善意才能做到。

柯舉例，就像2017年世大運能成功就是成功案例，過程中雙方都有堅持，但北市這邊還是堅持讓蔡英文以總統身分宣布開幕，若對方也有立場就要來喬，但自己不贊成現行的狀況，「你捅我一刀，我捅你一刀，捅來捅去傷口會越來越大」。