台北上海雙城論壇明登場，台北市議員林穎孟昨砲轟該論壇採視訊會議、時程僅半天，卻燒掉139萬餘元，實屬荒唐，她今日再表示，市長柯文哲曾於市政總質詢時承諾，會將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往，她要柯文哲說到做到，不要食言。

林穎孟指出，柯文哲前陣子在臉書上說共機頻繁擾台、中國阻擋台灣加入國際組織、連鳳梨釋迦蓮霧等農產品也停止進口，因此「兩岸更需要對話」，她認為這段話說得很好，因為台灣與中國確實需要對話，且中國須充分認知，今日印太秩序的不穩定，並非台灣主動侵略任何印太國家，相反的，是中國不斷主動侵犯台灣等印太國家，讓許多印太國家感覺區域並不安全。

林穎孟認為，每個成人都不是誰的附屬，「若有人不斷侵犯你，聲稱你不是人，你沒有朋友，你是他的。難道這時候，你要反過來諒解那個不斷侵犯你的人嗎？這只有斯德哥爾摩症候群才做得到。」

「所謂的對話，應該建立在互不侵犯的前提！」林穎孟認為，只有互不侵犯，才可能發展更多柯市長所謂的互相尊重、互相認識、互相諒解。亦即，中國至少不應該不斷軍機繞台、在國際不斷威脅恐嚇台灣及其他支持台灣的友善國家。

她也引用台灣西南空域粉專數據，指出2021年國防部公布的共機擾台架次累計進入我國空域212天，862架次，本月已有155架次，換言之，光今年就已經將近900架次，此情況已受國際嚴正關切。

林穎孟說，前幾天，中國國台辦警告台商，「不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事情。」兩天前，中國外交部罵台灣是「臭牌、死牌」。一天前，友台立陶宛議員表示很榮幸被中國列入黑名單。

話峰一轉，林穎孟重申，12月1日的雙城論壇，是一個很好的對話機會，還提及11月8日總質詢時，柯文哲已向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往。

林穎孟認為，若雙城論壇要符合柯文哲過去一貫的論調：對等尊嚴，那柯就必須充分讓中國認知，任何對等交往，都必須建立在互不侵犯的前提上。因此她要再次呼籲柯文哲，要記得自己在質詢台上的承諾、說到做到。